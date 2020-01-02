بالصور.. حادث سير ’’مروع’’ ينهي حياة أربعة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب

2020/01/02 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الخميس 2 كانون الثاني 2020، بمصرع 4 عناصر من جهاز مكافحة الارهاب في حادث سير ’’مروع’’.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "اربعة عناصر من جهاز مكافحة الأرهاب لقوا مصرعهم بحادث سير مروع في منطقة البتار الواقعة بين محافظتي واسط وبغداد".

بغداد اليوم- ديالى

افاد رئيس اللجنة الأمنية السابق في محافظة ديالى، صادق الحسيني، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، بأن قيادات تنظيم داعش تعيش حالة كبيرة من الفوضى والخلافات في ما بينها، على اثر اختيار "أبو براهيم"، بديلا عن زعيم التنظ

بغداد اليوم - المثنى

أصدرت محكمة جنايات المثنى، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، حكما بالسجن مدة عشر سنوات بحق المدان (ص _ ح _ م) استنادا لأحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك لارتكابه جريمة المتاجرة بالحبوب المخدرة.

وقالت ا

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (02 كانون الثاني 2019)، بأن قوات الجيش العراقي قصفت تجمعات لعناصر داعش، في منطقتين حدوديتين بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات الجيش قصفت بالمدفعية

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