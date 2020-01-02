وزير يكلف موظفا بمهام في كركوك ومحافظها يرفض تنفيذ الأمر بسبب المحاصصة (وثائق)

2020/01/02 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، أمرا صادرا عن وزير الإسكان والاعمار والبلديات بنكين ريكاني، بتكليف مدراء بإحدى دوائر المحافظة.

وأوضح الجبوري في كتاب رسمي حصل عليه موقع “ساحات التحرير” ، أن الوزير وجه بتكليف مدراء من مكون واحد سالبا حق المكونات الأخرى، رغم التوافق على تقاسم المناصب لدوائر الاعمار والإسكان والبلديات من قبل رؤساء الكتل السياسية في مجلس المحافظة، مبينا أن هذا التوجيه يخل بأمن المحافظة وتعايش مكوناتها.

وأشار الى أن مديرية بلديات كركوك من حصة مكون معين، ولا يحق للوزير سلبها ومنحها لمكون آخر، مبينا أن الوزير خالف الوصف الوظيفي بتكليف موظف حقوقي ليكون مديرا للبلديات.

وكان الوزير ريكاني، قد وجه في كتاب سابق بتكليف مدير جديد لدائرة البلديات، مؤكدا أن أوامره واجبة التنفيذ وليست للمناقشة، لافتا الى أن وزارته تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات في كركوك.

“ساحات التحرير”

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