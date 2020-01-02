الدفاع النيابية: القيادات الأمريكية أيقنت ان المساس بالحشد الشعبي سيضر مصالحها بالعراق

2020/01/02 | 17:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، أن اعتصام قوات الحشد الشعبي أمام السفارة الأمريكية سيجبر الولايات المتحدة على عدم المساس بمواقعهم مرة أخرى، فيما بينت أن اغلب القيادات الأمريكية غير […]

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