الكربولي يتحدث عن الخطف والتغييب: شركاؤنا لاشريك لهم

2020/01/02 | 18:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعتبر عضو مجلس النواب محمد الكربولي، اليوم الخميس، ان سياسية الخطف والتغييب هي الطاغية على شركائه السياسيين.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”، انه “مرة اخرى يثبت شركاؤنا بانهم لا يؤمنون بالوطنية الا باطارها النظري والشعارات الرنانة التي تناقض التطبيق في ارض الواقع”، لافتا الى ان “سياسية الخطف والتغييب هي الطاغية في […]

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