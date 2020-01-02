مقتل أربعة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في حادث سير ’’مروع’’

2020/01/02 | 18:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الخميس 2 كانون الثاني 2020، بمصرع 4 عناصر من جهاز مكافحة الارهاب في حادث سير ’’مروع’’.وقال المصدر إن “اربعة عناصر من جهاز مكافحة الأرهاب لقوا مصرعهم […]

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