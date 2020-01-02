2020/01/02 | 18:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الكهرباء، الخميس، بيانا بشأن التعيينات على الملاك الدائم والاجور اليومية، مبينة أنه تم توفير ما يقارب 36000 فرصة عمل خلال عام 2019.وقالت الوزارة في بيان، إنه “لمواكبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تصدر بيانا بشأن التعيينات على الملاك الدائم والاجور اليومية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تصدر بيانا بشأن التعيينات على الملاك الدائم والاجور اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).