محافظ أربيل يكشف عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الانفلونزا الموسمية

2020/01/02 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ أربيل فرست صوفي، اتخاذ اجراءات عاجلة في مستشفيات المحافظة لمواجهة مرض الانفلونزا الموسمية.

وأشار صوفي في تصريح عقب زيارته اثنتين من مستشفيات المدينة، برفقة عدد من المسؤولين في وزارة صحة إقليم كردستان، أشار الى تخصيص مئة مليون دينار بشكل عاجل لمواجهة المرض، الذي أعلنت الجهات الصحية في الإقليم إصابة عشرين مريض به خلال الأيام القليلة الماضية، مع تداول انباء عن وفاة أحدهم، مطالبا المستشفيات العامة والخاصة باتخاذ التدابير اللازمة، وتخصيص أماكن محددة لعزل المصابين بالمرض ومعالجتهم.

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