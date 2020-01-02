بالصور.. نشوب حريق في ميناء ام قصر دون خسائر بشرية

2020/01/02 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، باندلاع حريق في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة، دون خسائر بشرية...





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