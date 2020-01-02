عضو بالدفاع النيابية: تحليق الطائرات الامريكية فوق سماء بغداد ’’رسالة تهديد’’.. مستعدون للحرب

2020/01/02 | 18:21 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي المولى، الخميس (2-1-2020)، إن تحليق الطيران الاميركي فوق سماء العاصمة بغداد بشكل مستمر، رسالة ’’تهديد’’ للحكومة العراقية، فيما أكد الاستعداد للحرب إذا ارادت الولايات المتحدة ذلك، على حد تعبيره.وذكر مهدي تقي المولى، إن “الطيران الاميركي المروحي الذي يحلق فوق سماء بغداد، ماهو الا تصعيد ...

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