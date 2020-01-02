فيديو لإنزال قوات أميركية لحماية السفارة في بغداد

2020/01/02 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت القيادة المركزية الأميركية لقطات ترصد عمليات إنزال قوات من الجيش الأميركي لحماية سفارة واشنطن في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد الهجوم الذي شنته ميليشيات من الحشد الشعبي.

وأظهر فيديو مروحيتان في مهمة إنزال قوات خاصة على سطح السفارة، التي كانت قد تعرضت لمحاولة اقتحام من قبل الميليشيات الموالية لإيران، في خرق واضح لأمن المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة.

وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أعلن بدء "نشر حوالي 750 جندي في المنطقة فورا"، بعد وقت وجيز على محاولة اقتحام السفارة، مع العلم بأن المهاجمين لم يتخطوا الباحة الخارجية للمبنى.

وأكد إسبر إرشال "قوات إضافية من قوة الرد السريع للانتشار على مدار الأيام القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن الانتشار يعد "إجراء مناسبا ووقائيا تم اتخاذه ردا على زيادة مستويات التهديد ضد أفراد القوات الأميركية".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حمل إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم، وقال، الثلاثاء، ان طهران ستدفع "ثمنا باهظا" بعد اقتحام عناصر الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني السفارة.

وأضاف ترامب أن "إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بالأرواح أو أضرار لحقت بمرافقنا"، مضيفا "سيدفعون ثمنا باهظا! هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد..".

وحذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، القادة العراقيين من أن الولايات المتحدة مستعدة "لحماية" الأميركيين و"الدفاع" عنهم، في وقت دان الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم على السفارة.

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