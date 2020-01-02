تقرير يرصد ما بعد اقتحام السفارة الاميركية.. هل سيقدم العراق اعتذاراً رسمياً

2020/01/02 | 18:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ما زالت عملية “اقتحام السفارة” الأميركية، في بغداد، تلقي بظلالها على المشهد في العراق، وس...

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