الاكراد يسعون للطعن بقانون الانتخابات.. وسائرون تستبعد

2020/01/02 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الخميس، عن وجود مساع تقوم بها القوى الكردية لتعديل قانون الانتخابات المصوت عليه مؤخرا، من جانبها استبعدت كتلة سائرون الطعن بالقانون.وقال العقابي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، وتابعتها "كلكامش برس" إن "هناك قوى كردية (التغيير – الجبهة الاسلامية – الاتحاد الكردستاني)، تسعى لتعديل المادة الخاصة بالدوائر المتعددة من قانون الانتخابات".واضاف ان "هذه القوى تعتقد بان المادة الخاصة بالدوائرالمتعددة سوف لن تسمح للقوى المستقلة او الاحزاب الصغيرة بالفوز في الانتخابات". وصوت مجلس النواب على قانون الانتخابات وأقر كامل بنوده، وقرأت اللجنة القانونية المواد اعتبارا من المادة 15 والفقرات الخلافية فيها ومقترحات التعديل وتم التصويت عليها تباعا.وأكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية سليم همزة أن "القوى الكردية ستطعن بقانون الانتخابات".من جانبه استبعدت النائب في تحالف سائرون صباح طلوبي، اليوم الخميس الطعن بقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا أمام المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن "الكتل التي تمتلك قواعد شعبية مع القانون برمته لإثبات الوجود داخل مجلس النواب المقبل".وقال طلوبي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه إن "الطعن بقانون الانتخابات ليس في مصلحة أي كتلة سياسية"، مبينا أن "الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على إجراء تعديل على القانون في ظل الأجواء المشحونة حاليا".وأضاف أن "الطعن بقانون الانتخابات من قبل أي كتلة سياسية مجازفة في الوقت الراهن والجميع يحاول إثبات الوجود في الانتخابات القادمة".

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