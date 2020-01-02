2020/01/02 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/​في مخيم بيرسيفي للنازحين داخلياً في #العراق، يتجمع الأطفال ويصغون بانتباه فيما تقرأ أميرة لهم القصص.اضطرت هذه الشابة للفرار من #سنجار، وقد أسست - بدعمٍ من المفوضية -مكتبةً عامةً في المخيم توفر الكتب باللغات العربية والكردية والإنكليزية لسكانه وأطفالهم.@UNHCRIraq pic.twitter.com/glr7C4Jrim— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) January 2, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شابة "فارّة" من سنجار تؤسس مكتبة عامة للأطفال بمخيم للنازحين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شابة "فارّة" من سنجار تؤسس مكتبة عامة للأطفال بمخيم للنازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).