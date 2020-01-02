الخفاجي يكشف عن تنسيق عراقي سوري لمنع نقل الإرهابيين

2020/01/02 | 18:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، وجود تنسيق مع الجانب السوري بشأن منع تنقل الإرهابيين وضبط حدود البلدين....

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