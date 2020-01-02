واشنطن تهدد مجدداً: ايران تخطط لشن هجمات اخرى علينا في العراق ولن نسكت

2020/01/02 | 18:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توعد وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر كتائب حزب الله بالندم؛ حال قيامها بأي أعمال استفزازية.وقال اسبر في سلسلة تغریدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تویتر، انه “بتوجیه من القائد الاعلى للقوات المسلحة رئیس الولایات المتحدة دونالد ترامب اذنت بنشر كتیبة مشاة من قوة الاستجابة الفوریة «آي.ار.اف» التابعة للفرقة 82 المحمولة […]

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