2020/01/02 | 18:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين عام كتائب “بابليون” المنضوية في الحشد الشعبي، ريان الكلداني، إن القوائم المنتشرة والتي تخص أسماء ناشطين وسياسيين، بدعوى تلقيهم أموالاً من السفارة الأمريكية، هي قوائم “مضحكة وبائسة”.وكتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابليون:قوائم أسماء ناشطين وسياسيين، بدعوى تلقيهم أموالاً من السفارة الأمريكية، هي قوائم “مضحكة وبائسة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابليون:قوائم أسماء ناشطين وسياسيين، بدعوى تلقيهم أموالاً من السفارة الأمريكية، هي قوائم “مضحكة وبائسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).