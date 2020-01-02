متظاهرون يقطعون طرقاً رئيسية وسط ميسان

2020/01/02 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

افاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الخميس (02 كانون الثاني 2019)، بان متظاهرين غاضبين قطعوا طرقا رئيسية وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين غاضبين قطعوا طرقا رئيسة وسط المحافظة بالاطارات المحترقة، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم".

يتبع.....

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، الخميس، بيانا بشأن التعيينات على الملاك الدائم والاجور اليومية، مبينة أنه تم توفير ما يقارب 36000 فرصة عمل خلال عام 2019.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "لمواكبة التوسع في المنظومة الكهربائية والزيادة

بغداد اليوم- ديالى

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها عدداً من المدن في عموم العراق، نشطت في محافظة ديالى خلال الأسابيع الماضية تجارة ’’المنزل’’ التي تديرها بعض النساء على مستوى الأحياء والأزقة والقرى في عموم الم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن معتصمو محافظة البصرة، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، استعدادهم لأحياء فعاليات الاحتفال بعيد الجيش العراقي المصادف 6 كانون الثاني.

وقال المعتصم ثائر التركي لـ(بغداد اليوم) إن "معتصمي البصرة سيقومون بافتتاح أكبر نصب

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