البرلمان يفوض اردوغان ارسال قوات تركيا الى ليبيا

2020/01/02 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان التركي ،اليوم الخميس، على مذكرة الحكومة المتعلقة بارسال قوات تركية الى ليبيا .

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