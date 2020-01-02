عامل الخوري - الحشد الشعبي بين القداسة و الجريمة

2020/01/02 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامل_الخوري اؤكد اولاً ان لا مقدسات عندي مهما كانت ، للكثيرين موضع احترام و تقدير بدون ادنى شك .السلطة الدينية ، مثال السلطة في ايران و العراق ، تعرف جيداً انها ستتعرى امام شعوبها لعدم تمكنهم استمرار لبس ثوب العفة والخشوع و هم يمارسون النهب من جهة ، والقتل و الاستعباد و الخنوع ، وفي مثال العراق تأتي العمالة بأبشع صورها ، لذلك تلجأ تلك السلطات لتكوين ( الدولة العميقة) و قوة عسكرية تكون في بداياتها موازية ل......

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