وزير الدفاع الأمريكي يوجه تحذيرا لكتائب حزب الله

2020/01/02 | 18:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مساء اليوم الخميس، تحذيرا لكتائب حزب الله.

وشدد مارك إسبر على أن كتائب حزب الله ستندم على أي عمل استفزازي آخر.

وأشار إلى وجود مؤشرات حول تخطيط إيران أو قوات مدعومة منها لشن هجمات أخرى.

وصرح الوزير الأمريكي بأن واشنطن لم تتلق أي طلب من بغداد بتقليص عدد القوات الأمريكية في العراق.

وتعرضت السفارة الأمريكة، يوم الثلاثاء، لأعمال شغب تخللت الاحتجاجات على شن الطيران الأمريكي، قبل أيام، غارات على مواقع تابعة لكتائب حزب الله، خلف مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين.

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