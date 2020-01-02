ترامب وأردوغان يبحثان التطورات في العراق وليبيا وسوريا

2020/01/02 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةبحث الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان هاتفيا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.

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