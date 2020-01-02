ابو هيام وابو قحطان يسقطان في قبضة الداخلية العراقية..من هما؟

2020/01/02 | 19:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل....

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