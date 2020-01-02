“بالصور”.. نيران تغطي الطرق الرئيسة في ميسان

2020/01/02 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق اقدم متظاهرون غاضبون ،اليوم الخميس، على قطع طرق رئيسة في محافظة ميسان.وعبر المتظاهرون عن غضبهم لمحاولات ترشيح شخصيات حزبية لرئاسة الوزراء، كما دعوا الى الالتزام بمطالبهم.

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