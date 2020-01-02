الحكمة: الخلافات بين الكتل السياسية سبب تأخير ترشيح رئيس الوزراء

2020/01/02 | 19:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو تيار الحكمة، ايسر الجادري، اليوم الخميس، ان الخلافات بين الكتل السياسية سبب تأخير ترشيح رئيس الوزراء، مشيرا الى ان هناك حوارات مستمرة بشأن حسم هذا الملف.وقال الجادري،، […]

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