ملك البحرين يعين الزياني وزيراً جديداً للخارجية

2020/01/02 | 19:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس، أن ملك البلاد عين عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا لخارجية البحرين.

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