البرلمان التركي يوافق على مذكرة إرسال جنود أتراك الى ليبيا

2020/01/02 | 19:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.

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