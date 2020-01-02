وزير الدفاع الأميركي: نتوقع هجمات من الموالين لإيران في العراق و”سنجعلهم يندمون” عليها

2020/01/02 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر الخميس أنه يتوقع أن تقوم الفصائل الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأميركية، وقال “سنجعلهم يندمون” عليها، وذلك بعد هجوم غير مسبوق على السفارة الأميركية في بغداد.وصرح وزير الدفاع الأميركي للصحافة “إننا نشهد استفزازات منذ أشهر” مضيفا “إننا جاهزون للدفاع عن […]

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