مسؤول محلي يعلن حل ازمة النفط الأبيض في السلمانية

2020/01/02 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية كوران قادر، التوصل إلى حلول بشأن مشكلة النفط الأبيض داخل المدينة

وقال قادر في لبغداد اليوم ان "التوزيع تأخر هذا العام وبسبب دخول موجات البرد القادمة إلى المدينة فقد تضرر العديد من المواطنين"

وأضاف أنه "بتوجيه من قبل حكومة إقليم كردستان فأن وزارة الثروات الطبيعية والحكومات المحلية باشرت بتوزيع النفط الأبيض على المناطق الجبلية ومن ثم إلى داخل المناطق السكنية والتأخير هو بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية"

بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس 2 كانون الاول 2019، دق ناقوس الخطر في 15 مدرسة ببعقوبة، داعيا وزارة التربية للتدخل.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "15 مدرسة للمرحلتين ال

بغداد اليوم- ميسان

افاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الخميس (02 كانون الثاني 2019)، بان متظاهرين غاضبين قطعوا طرقا رئيسية وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين غاضبين قطعوا طرقا رئيسة وسط المحافظة بالاطارات المحترقة، احتجاج

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، الخميس، بيانا بشأن التعيينات على الملاك الدائم والاجور اليومية، مبينة أنه تم توفير ما يقارب 36000 فرصة عمل خلال عام 2019.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "لمواكبة التوسع في المنظومة الكهربائية والزيادة

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