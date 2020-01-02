2020/01/02 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الخميس، مقطع لإديو يظهر الاعلامية الراحلة نجوى ﻗﺎﺳﻢ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﻰﺀ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻗﺮﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﺎﻡ 2004.توفيت صباح اليوم الخميس الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم بعدما “سكت قلبها داخل منزلها في دبي”، وذلك بحسب ما أعلنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلامية الراحلة نجوى قاسم تتحدث بمقطع فيديو عن نجاتها من الموت في بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلامية الراحلة نجوى قاسم تتحدث بمقطع فيديو عن نجاتها من الموت في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).