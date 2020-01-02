2020/01/02 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت واشنطن تحذيراتها لمواطنيها من السفر إلى العراق، بعد حادثة اقتحام محيط سفارتها ببغداد.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية مورغان اورتاغوس في تصريح، أن المواطنين الأميركيين معرضون لمخاطر العنف والاختطاف، مشيرة الى أن العديد من الجماعات الإرهابية والمتمردة في العراق، تنشط وتهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين.

وأضافت، أن الميليشيات الطائفية قد تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية: نحذر مواطنينا من السفر للعراق بسبب الإرهاب والخطف والنزاع المسلح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية: نحذر مواطنينا من السفر للعراق بسبب الإرهاب والخطف والنزاع المسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).