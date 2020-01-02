متظاهرون يتجمعون امام منفذ سفوان الحدودي

2020/01/02 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة البصرة، مساء اليوم الخميس، تجمعاً كبيراً للمتظاهرين أمام منفذ سفوان الحدودي للتضامن مع المعتصمين في ساحة البحرية في البصرة ، ومعتصمي ساحة التحرير في العاصمة بغداد .

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