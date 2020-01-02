الزرفي يدعو إلى طباعة المناهج محليا

2020/01/02 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف النصر النائب عدنان الزرفي، اليوم الخميس، الى اعتماد المطابع المحلية والحكومية في طباعة الكتب.

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