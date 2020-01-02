الحشد يعلن نتائج عملية

2020/01/02 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، نتائج عملية "شهداء القائم" لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نتائج العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت صباح اليوم بمشاركة الالوية (15,25,33,44) شملت تأمين وتفتيش 8 قرى جنوب الموصل والعثور عن 10 مضافات ودراجتين ناريتين، فضلاً عن العثور على عبوات ومواد ومتفجرة".واضافت ان "صنوف القيادة الساندة وهندسة الميدان والاستخبارات للحشد الشعبي بدأت العملية من جنوب الحضر وصولاً الى غرب الموصل وتحديداً في منطقة تل عبطة حيث تمكنت من تطهير وتفتيش قرى ‎الخزگة، و‎سحل حمد، و‎خضارة الشرگية، وطرطيعات، وشجيش، ورويشديه، ومالحة البگارة، و سعدية شاهد".وأوضحت ان "هذه القرى توزعت على مساحة تقدر ب ٨٠ كم2".

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