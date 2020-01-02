2020/01/02 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتلقى مهاجم منتخبنا الوطني و نادي الزوراء، علاء عباس، اليوم الخميس،عرضاً من نادي الكويت الكويتي، للانضمام الى صفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة.وذكرت تقارير صحفية كويتية اطلعت عليها "كلكامش برس" إن اللاعب علاء عباس، تلقى عرضاً من نادي الكويت الكويتي للانتقال الى صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية.واوضحت أن “عباس اقتنع مبدئياً بالعرض الكويتي وينتظر رد ادارة نادي الزوراء من اجل حسم مسألة انتقاله الى صفوف الكويت.يذكر ان علاء عباس، الملقب بـ"الاباتشي" هو هداف النوارس في الموسم الماضي برصيد 23 هدفاً، كما شارك مع المنتخب الوطني وسجل عدة اهداف ابرزها هدف الحسم في شباك المنتخب الايراني ضمن تصفيات اسيا المشتركة المؤهلة لكاس اسيا في الصين ومونديال قطر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الاباتشي" العراقية تقترب من الحدود الكويتية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الاباتشي" العراقية تقترب من الحدود الكويتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).