شركة ديالى للصناعات الكهربائية تشكو ضعف الدعم الحكومي

2020/01/02 | 19:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌أكدت شركة ديالى للصناعات الكهربائية إحدى اكبر الشركات المصنعة للاجهزة والمحولات الكهربائية على مستوى الدول العربية، اليوم الخميس، جودة ورصانة منتجات الشركة وبما يؤهلها لمنافسة المستورد والتفوق عليه.وذكرت الشركة […]

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