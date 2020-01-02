‏قيادي بالحشد: اعداد كبيرة من الاستخبارات الامريكية وطائرات مقاتلة ’’بقلب بغداد’’

2020/01/02 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، الخميس 2 كانون الثاني 2020، عن وجود اعداد كبيرة من الاستخبارات الامريكية وطائرات مقاتلة في ’’قلب بغداد’’.

وقال الكلداني في تغريدة له على تويتر، إن "‏السفارة الامريكية عندما تمتلك ترسانة من السلاح بمختلف الأنواع والأحجام وطائرات مروحية مقاتلة والاعداد الكبيرة من الاستخبارات والجنود والقوة القتالية، هنا يتغير عنوانها من سفارة الى قاعدة عسكرية".

وأضاف، "لدينا قاعدة عسكرية في قلب العاصمة هل الاتفاقية الاستراتيجية تعطي كل هذا الحق".

وكان النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني وصف، الاربعاء 1 -1 -2020، السفارة الامريكية في بغداد بانها قاعدة عسكرية امريكية.وقال الكناني في حديث، لـ( بغداد اليوم)، إن "تغريدة ترامب عن نقل معدات فتاكة وقوات الى السفارة الامريكية في العراق يعد اعترافا رسميا وصريح بانه هذه ليست سفارة وانما قاعدة عسكرية بهذا الحجم يوجد بها اكثر من 3 الالف موظف ومقاتلين ومطارات حسب التصوير".واكد انه "يفترض من البرلمان والحكومة العراقية اتخاذ موقف من اجل سيادة العراق".وبين الكناني ان "امريكا ليس لديها دليل على ان من ضرب قاعدة k1 في كركوك قوات الحشد ولم ينتظروا نتائج التحقيق وهذا التصعيد بسبب الخلافات بين القوى السياسية والتي سهلت التدخل الاجنبي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الاربعاء 1-1-2020، إن إيران ستدفع "ثمنا باهظا" في حال وقوع أية خسائر في السفارة الامريكية ببغداد.

وغرد ترامب على حسابه في تويتر، ان "ايران ستدفع ثمنا باهظا جدا على خلفية الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد..



وهو تهديد وليس تحذيرا".

واضاف، ان "سفارة الولايات المتحدة في العراق كانت ولا تزال امنة، وتم نقل العديد من مقاتلي الحرب الكبار لدينا إلى جانب المعدات العسكرية الأكثر فتكا في العالم على الفور إلى الموقع".

وشكر ترامب، القادة العراقيين على "الاستجابة السريعة لحماية السفارة الأميركية في بغداد".

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات "الحشد الشعبي".

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء "الهجوم" على السفارة، مهددا إيران بأنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الأحداث.

وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.

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