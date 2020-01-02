الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية شهداء القائم

2020/01/02 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ،اليوم الخميس|، نتائج عملية " شهداء القائم " لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل لحد الآن .

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