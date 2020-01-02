عبدالرزاق دحنون - صورة الشاعر إيمي سيزار

2020/01/02 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون كانت صورة الشاعر الفرنسي إيمي سيزار ابن المارتينيك معلقة على جدار غرفتي في أواخر سبعينات القرن العشرين وأنا ما أزال في مرحلة الدراسة الثانوية، ترافق الصورة قصيدة طويلة تشبه المعلقات، يقول في مقطع منها: نحن الآن واقفان بلدي وأنا شعرنا للريح، ويداي الآن في قبضته الضخمة، والقوّة ليست فينا، لكنها فوقنا، في صوت يثقب الليل، والجلسات مثل اختراق دبور مريع، والصوت يقول إن أوروبا لقّمتنا الأكاذي......

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