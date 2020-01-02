الغاز الإسرائيلي يدخل منازل الأردنيين رغم الرفض الشعبي

2020/01/02 | 20:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أن الضخ التجريبي للغاز من إسرائيل بدأ، وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وأن هذه الخطوة ستوفر نحو 300 مليون دولار على البلاد.

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