النقل تعد بانجاز ثلاث صروح معمارية العام الجاري

2020/01/02 | 20:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، أنها ستباشر إنشاء ثلاثة مشاريع في الموصل والنجف والناصرية.

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