شرطة دبي : لا شبه جنائية في وفاة نجوى قاسم

2020/01/02 | 20:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، “لا شبهة جنائية في وفاة الإعلامية نجوى القاسم”، مؤكدًا، أنّ “جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد ذلك”، موضحًا، أنّ “الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية”.ولفت المنصوري في حديث مع الكاتبة اخلاص شدود لصحيفة “الرؤية”، إلى أن “شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل […]

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