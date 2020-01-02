2020/01/02 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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السعودية تدين الاعتداءات على السفارة الامريكية في بغداد

بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة الى أعضاء مجلس النواب.

وكتب الصدر في تغريدة له على ’’تويتر’’، "كما لم يخب ظني واملي بالشعب العراقي، حينما راهننت على انتفاضته ضد الفساد، وه

بغداد اليوم - بغداد

كشف الأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، الخميس 2 كانون الثاني 2020، عن وجود اعداد كبيرة من الاستخبارات الامريكية وطائرات مقاتلة في ’’قلب بغداد’’.

وقال الكلداني في تغريدة له على تويتر، إن &

بغداد اليوم- بغداد

كشف ستار العتابي، النائب عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عن وجود توجيه جديد من قبل القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، يخص الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء.

وقال العتابي في حديث لـ

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