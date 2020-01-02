تجهيز مركز القلب في الناصرية بجهاز الاول من نوعه في العراق والمنطقة

2020/01/02 | 20:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، عن تجهيز مركز القلب في الناصرية بجهاز قسطرة الاول من نوعه في العراق والمنطقة .وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” الجهاز من انتاج شركة فليبس الهولندية العالمية نوع Azurion 7 موديل سقفي، هو من احدث الاجهزة المنصبة في البلاد والمنطقة ، […]

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