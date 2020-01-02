الصدر يوجه نداء لاعضاء مجلس النواب

2020/01/02 | 20:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، اليوم الخميس، نداء للنواب لتوحيد كلمتهم على الاصلاح بدون أي انتماءات عرقية او طائفية او تحت أي مسميات جوفاء كالكتلة الاكبر من أجل انقاذ العراق.

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