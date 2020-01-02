احتجاجات البصرة تمتد الى الحدود الكويتية

2020/01/02 | 20:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادشهدت محافظة البصرة، مساء اليوم الخميس، تجمعاً كبيراً للمتظاهرين أمام منفذ سفوان الحدودي للتضامن مع المعتصمين في ساحة البحرية في البصرة ، ومعتصمي ساحة التحرير في العاصمة بغدادوأكد المتظاهرون في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ، أن "اعتصامهم السلمي سيستمر أمام منفذ سفوان الحدودي مع الكويت ، لحين تحقيق مطالب الشارع العراقي، بانتخاب رئيس وزراء يحقق المطالب المشروعة للمتظاهرين". يشار الى أنه لم يتم خلال هذه التظاهرة قطع الطرق أو حرق إلاطارات ، فيما شهدت محافظة البصرة خلال الأيام القليلة الماضية هدوءاً تاماً ولا يوجد أي تصعيد.

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