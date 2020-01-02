2020/01/02 | 20:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية السعودية: الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد انتهاكا للاتفاقيات الدولية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية السعودية: الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد انتهاكا للاتفاقيات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).