ديالى..مقتل امرأة ورجل بإنفجار رمانة يدوية واطلاق نار في ابي صيدا

2020/01/02 | 20:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمقتل امرأة ورجل بإنفجار رمانة يدوية واطلاق نار في ناحية ابي صيدا.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"رمانة يدوية انفجرت بين مجموعة شبان في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى"،مبينا ان"انفجار الرمانة تبعه اطلاق نار".

واضاف ان"الحادثتين اسفرتا عن مقتل امرأة ورجل وفقا للحصيلة الاولية، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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