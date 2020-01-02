“الحل العراق” يكشف عن موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين

2020/01/02 | 20:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أفادت مصادر من #هيئة_التقاعد العامة في العاصمة العراقية #بغداد، اليوم الخميس، بأن الأحد المقبل سيتم صرف #رواتب المتقاعدين اعتماداً على قانون “التقاعد الموحد” الجديد.وقالت المصادر، […]

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