تحرش جماعي بفتاة مصرية في الشارع يصدم الرأي العام”فيديو”

2020/01/02 | 20:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد يحبس الأنفاس، تعرّضت فتاة للتحرش الجنسي الجماعي بطريقة وحشية، وتجري السلطات الأمنية في مصر تحريات مكثفة للوصول إلى الجناة.إيلاف من القاهرة: تعرّضت فتاة لعملية تحرش جنسي جماعي […]

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