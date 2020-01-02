الصدر يوجه رسالة إلى اعضاء مجلس النواب

2020/01/02 | 20:54 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG-

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